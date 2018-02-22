Denktaş,Telsim yöneticileri Gülümser ve Tanpınar’ı kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, yeni kurulan hükümet ve Denktaş’a başarı dileklerinde bulundu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise kurumsal nitelikli kuruluşların ülke için hem yatırım yaparak, hem de kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitsel ve sağlık konularında sosyal sorumluluk üstelenerek topluma katkıda bulunmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.