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Facebook CEO’su Zuckerberg metaverse’ü duyurdu

28 Ekim 2021
Horizon sanal ortam





Zuckerberg, Facebook’un gelecek 10 yılda geliştireceği sanal evren metaverse’ü tanıttı. Şirketin Horizon adındaki sistemi henüz kullanıcıya açılmasa da uzun süredir geliştiriliyor. Facebook sadece AB içerisinde 10 bin mühendis alacak ve 10 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.





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28 Ekim 2021


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