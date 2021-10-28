Facebook CEO’su Zuckerberg metaverse’ü duyurdu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrine ait vizyonunu paylaştı.

Düzenlenen konferansta video kaydı yayınlanan Zuckerberg metaverse dair açıklamarda bulundu.

Türkçe’ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

Zuckerberg halihazırda uzun süredir bu fikrin dünyanın geleceğini oluşturacağına inanıyor. Öyle ki bünyesinde Instagram, Messenger, WhatsApp gibi uygulmaları da barındıran Facebook’un adını değiştireceği de iddialar arasında.

HORIZON TANITILDI

Facebook’un kendi sanal evrenine verdiği isim Horizon. Zuckerberg bugün düzenlenen konferansta Facebook Horizon’a ilişkin bilgiler de verdi. Henüz piyasa sürülmemiş olan Horizon’la insanlar sanal ortamda bir araya gelecek. Bu platform hem iş hem eğlence için kullanılabilecek.

Horizon ayrıca üçüncü parti geliştirmere açık olacak gibi görünüyor. Şirket sanal evren üzerinden oyun oynanabileceğini belirtti. Zuckerberg, Rockstar Games’in Oculus sanal gerçeklik gözlükleri için GTA San Andreas’ın yeniden tasarlandığını açıkladı.