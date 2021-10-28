Facebook CEO’su Zuckerberg metaverse’ü duyurdu

Zuckerberg, Facebook'un gelecek 10 y\u0131lda geli\u015ftirece\u011fi sanal evren metaverse'\u00fc tan\u0131tt\u0131. \u015eirketin Horizon ad\u0131ndaki sistemi hen\u00fcz kullan\u0131c\u0131ya a\u00e7\u0131lmasa da uzun s\u00fcredir geli\u015ftiriliyor. Facebook sadece AB i\u00e7erisinde 10 bin m\u00fchendis alacak ve 10 milyar dolardan fazla yat\u0131r\u0131m yapacak.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n en pop\u00fcler sosyal medya platformlar\u0131ndan\u00a0Facebook'un kurucusu ve CEO'su\u00a0Mark Zuckerberg, uzun zamand\u0131r dillendirdi\u011fi fikrine ait vizyonunu payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nD\u00fczenlenen konferansta video kayd\u0131 yay\u0131nlanan Zuckerberg metaverse dair a\u00e7\u0131klamarda bulundu.\r\n\r\nT\u00fcrk\u00e7e'ye sanal evren olarak \u00e7evrilebilecek olan metaverse kullan\u0131c\u0131lar\u0131n internet \u00fczerinde var olan bir d\u00fcnyaya ba\u011flanmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor.\r\nZuckerberg halihaz\u0131rda uzun s\u00fcredir bu fikrin d\u00fcnyan\u0131n gelece\u011fini olu\u015fturaca\u011f\u0131na inan\u0131yor. \u00d6yle ki b\u00fcnyesinde Instagram, Messenger, WhatsApp gibi uygulmalar\u0131 da bar\u0131nd\u0131ran Facebook'un ad\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirece\u011fi de iddialar aras\u0131nda.\r\n\r\nHORIZON TANITILDI\r\n\r\nFacebook'un kendi sanal evrenine verdi\u011fi isim Horizon. Zuckerberg bug\u00fcn d\u00fczenlenen konferansta Facebook Horizon'a ili\u015fkin bilgiler de verdi. Hen\u00fcz piyasa s\u00fcr\u00fclmemi\u015f olan Horizon'la insanlar sanal ortamda bir araya gelecek. Bu platform hem i\u015f hem e\u011flence i\u00e7in kullan\u0131labilecek.\r\nHorizon ayr\u0131ca \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti geli\u015ftirmere a\u00e7\u0131k olacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \u015eirket sanal evren \u00fczerinden oyun oynanabilece\u011fini belirtti. Zuckerberg, Rockstar Games'in Oculus sanal ger\u00e7eklik g\u00f6zl\u00fckleri i\u00e7in GTA San Andreas'\u0131n yeniden tasarland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n