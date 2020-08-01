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FA Cup Arsenal’ın

1 Ağustos 2020
FA Cup

İngiltere FA Cup finalinde Chelse’yi 2-1 yenerek 14. kez kupanın sahibini oldu.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal, 1-0 geriye düştüğü maçta Chelsea’yi Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve kupaya uzanan taraf oldu.

Bu sonuçla Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası’nı 14. kez müzesine götürdü. “Topçular”, İngiltere’de bu kupaya en çok sahip olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Wembley Stadı, FA Cup finalinde Londra derbisine sahne oldu. Heyecan TRT SPOR ekranlarında yaşandı.

Maça hızlı başlayan Chelsea, geliştirdiği organize atağı 5. dakikada Christian Pulisic’in attığı golle sonuçlandırdı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Arsenal, 28. dakikada skora denge getirdi! Kazanılan penaltıda Aubameyang, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

Londra derbisinde ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gabonlu futbolcu, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı! Chelsea defansını altüst eden Aubameyang şık bir aşırtmayla takımını 2-1 öne geçirdi.

Pierre-Emerick Aubameyang, yarı finalde Manchester City’ye attığı iki golle takımını finale taşımıştı.


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