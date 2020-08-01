Koca: 19 can kaybı, 996 yeni vaka

Türkiye’de corona virüsten son 24 saatte 19 can kaybı, 996 yeni vaka belirlendi. Toplam vaka sayısı 231.869’a yükseldi.

TC Sağlık Bakanlığı, Corona virüse ilişkin 1 Ağustos verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 710 oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, “Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.” dedi.