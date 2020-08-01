ABD’de Covid-19’dan ölümler 156 bini aştı

ABD'de yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye y\u00fckseldi.\r\nABD, Covid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n merkezi ve en \u00e7ok can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00fclke olma durumunu koruyor.\r\n\r\nCovid-19 verilerinin derlendi\u011fi "Worldometer" internet sitesine g\u00f6re, \u00fclkede vir\u00fcs bula\u015fan ki\u015fi say\u0131s\u0131 son 24 saatte 71 bin 798 artarak 4 milyon 707 bin 584'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nVir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\u00dclkede Covid-19 tedavisi g\u00f6r\u00fcp iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 2 milyon 238 bini, test yap\u0131lanlar\u0131n say\u0131s\u0131 58 milyon 595 bini ge\u00e7ti.\r\n\r\nEn fazla vaka g\u00f6r\u00fclen \u00fclkeler s\u0131ralamas\u0131nda ABD'yi 2 milyon 666 bin 298 vakayla Brezilya, 1 milyon 722 bin 159 vakayla Hindistan izliyor.\r\n\r\nABD genelinde ise 501 bin 909 vakayla California, salg\u0131ndan en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.\r\n\r\nCalifornia'y\u0131 470 bin 386 vakayla Florida ve 443 bin 745 vakayla New York takip ediyor.