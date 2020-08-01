Dünya

ABD’de Covid-19’dan ölümler 156 bini aştı

1 Ağustos 2020
ABD covid-19

ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772’ye yükseldi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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