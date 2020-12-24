Eylül ayı destek ödemeleri yarın hesaplara yatırılıyor

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenlere verilecek 2000 TL destek ödemeleri ile çalışanlara ödenecek 1500 TL destek ödemeleri, 25 Aralık Cuma günü ( yarın) banka hesaplarına yatırılacak.