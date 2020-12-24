İŞAD, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti

Enver Mamülcü başkanlığındaki İşadamları Derneği (İŞAD) yönetim kurulu üyeleri Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti.

İŞAD’dan verilen bilgiye göre, İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, ziyarette yaptığı konuşmada Ertuğruloğlu’ na görevinde başarılar diledi.

Mamülcü, Ertuğruloğlu’nun üçüncü kez ayını göreve getirilişinin tesadüf olmadığını, bakanlığın işin ehline teslim edilmesinin ülkenin tüm kesimlerinde olumlu karşılandığını ve KKTC’nin var oluşu temelinde milli davanın dışarıda en iyi şekilde temsil edileceğine olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Dışarıdan tek atama yapılan Dışişleri Bakanlığı’nı doğru bulduklarını ifade eden Enver Mamülcü, yasama ve yürütmenin ayrılmasıyla daha verimli ve hızlı sonuç alınacak kararlar üretilebileceğine inanç belirtti.

Mamülcü, Dışişleri Bakanlığı’ndan beklentilerinin proaktif bir bakanlık, iş dünyasıyla yurtdışı temaslarının sağlanacağı zeminlerin oluşturulması, yurt dışı temsilciliklerinin de artık bulundukları görev alanlarında KKTC’nin tanıtımı ve iş birlikteliği modellerinin oluşturulabilmesi için daha aktif rol üstlenmeleri arzunda olduklarını dile getirdi.

İŞAD heyeti, Bakan Ertuğruloğlu’na Anka kuşu şilti hediye etti.