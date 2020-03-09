EğitimYaşam

Eylem: Mesleğimizi ayaklar altına almanıza asla izin vermeyeceğiz!

9 Mart 2020
Selma Eylem
Selma Eylem

Lefkoşa Türk Lisesinde yaşandığı öne sürülen, polise de intikal eden ve eğitim bakanlığının soruşturmakta olduğu öğrenci istismarı olayı tüm toplumumuzu olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.

Sendikamız ilk ihbar geldiği andan itibaren yasanın da emrettiği şekilde eğitim bakanlığıyla istişare içinde olmuş, gerçeğin ortaya çıkması için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için öğretmenlerin açığa alınmasına onay vermiştir. Disiplin kurulu üyelerimizden olan zanlı öğretmenlerden biri ise disiplin kurulu üyesi olarak bu süreçte çalışmasının etik değerlere aykırı olacağından hareketle sendika tüzüğümüze uygun olacak şekilde disiplin kurulumuz tarafından görevinden alınmıştır.

Sendikamız bakanlığın sürdürdüğü yasal soruşturma sürecini takip etmektedir. Kısacası üzerine düşen tüm görevleri sorumluluklarından kaçmadan yerine getirmiş ve getirmektedir.

Ancak ne yazık ki bir kısım medya ya da kendini gazeteci diye nitelendiren bazı ‘kalemşörler’ yazdıklarından zarar görecek olan hiçbir kişiyi özellikle çocukları düşünmeden, soruşturmanın seyrini etkileyecek, toplumdaki infiali daha da büyütecek şekilde haber yapmakta, aldıkları talimat uyarınca yaşanan bu olayı tüm öğretmene ve örgütlerine mal etmeye, toplum önünde küçük düşürmeye,  öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu asla kabul edilemezdir. Böyle fütursuzca yayın yapan bir kesim medya  için  medya etik kurulunu göreve davet ederiz. Ayrıca babasına ve annesine yıllardır okul kantinlerinin peşkeş çekildiği, örneğin Atatürk Meslek Lisesi kantininin önceki bakanlık yetkilileri tarafından 9 yıllığına! babasına  kiralandığı, ancak bu şahsın hijyen koşullarına uymadığından çocukların zehirlenmesine, keyfi fiyat uygulamasına, çalışma izinsiz personel çalıştırmasına, sözleşme gereklerine uymamasına rağmen ne şimdiki ne de önceki eğitim bakanlıklarının ne hikmetse sözleşmesini iptal edemediği kalemşörlerden birinin neden sendikamıza saldırdığını, neden yazılarıyla Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yaptığını, desteği nerden aldığını çok iyi anlıyoruz. Kendisine ve tüm öğretmen camiasına ve sendikalarına saldıranlara karşı dimdik ayakta duracağımızdan, asla ödün vermeyeceğimizden, kokuşmuş düzene çomak sokmaya, hak ve adalet için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır!

KTOEÖS herhangi bir suçu ya da suç şebekesini bugüne kadar korumamıştır, korumayacaktır. Demokrasinin, adaletin hakların yanında istismarın, baskının karşısında olmuştur, olmaya devam edecektir.

KTOEÖS kişileri peşin yargılamanın ya da kişilerin yargılanmalarının siyasi çıkarlar gözetilerek üstünü örtmeye çalışılmasının karşısında olmuştur, olmaya da devam edecektir.

Kişilerin yargılanma sonucunda suçlu bulunmaları halinde ne cezaları varsa çekmelerinin de savunucusu olmaya devam edecektir.

Kişiye göre, duruma göre esneyenlerin “mal bulmuş mağribi” gibi hem bazı medya, hem de bazı sosyal medyacıların münferit bir olayda öğretmene ve KTOEÖS’e saldırmalarının nedenini toplumumuz çok iyi bilmektedir.

Bilimsel, laik eğitimi savunan sendikamıza başta CENGAVER kesilen sonra da her zaman olduğu gibi aniden dönenlerin ilahiyat üzerinden politika yaparak saldırmalarının nedenini ya da nedenlerini de çok iyi bilmektedir.

Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biridir. Rant uğruna, birilerinin talimatını yerine getirmek için bu mesleği ayaklar altına almanıza izin vermeyeceğiz!

Ortaya çıkan bu olayla eğitim sistemimizde müfredat içeriklerinin güncellenmesi, düzenlenmesi, denetimin özellikle bölüm ve atölye şeflik kadrolarının tamamlanarak iç denetim mekanizmasının sağlanmasının, hizmet içi eğitimlerin, aile eğitimlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eğitim bakanlığı bu konuda üzerine düşen görevi yapmalıdır. Sendikamız her türlü desteği  vermeye hazırdır.

Bu olayla ilgili tüm toplumumuzu sağduyulu olmaya davet ediyoruz. İddiaların gerçek olması durumunda bu öğretmenlik mesleği açısından kabul edilebilir olmaz, gerekli ceza verilmelidir ancak unutulmamalıdır ki olay hala soruşturma aşamasındadır.

Çocuk hakları, insan hakları ilkeleri bu süreçte göz önünde bulundurulmalıdır.

 Bakanlık yürüttüğü soruşturmayı ivedilikle tamamlayıp sonuçlandırmalı, en köklü liselerimizden biri olan LTL’nin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmelidir.

Selma EYLEM
Başkan
Yönetim  Kurulu



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Creditwest Bank hastanenin onarımı için katkıda bulunacak

Creditwest Bank hastanenin onarımı için katkıda bulunacak

3 Mart 2020
Photo of Dünya bir zamanlar tek bir küresel okyanustan oluşan bir su gezegeniymiş

Dünya bir zamanlar tek bir küresel okyanustan oluşan bir su gezegeniymiş

3 Mart 2020
Photo of Yarın sabah sis, Perşembe Cuma ve Pazartesi ise yağmur var

Yarın sabah sis, Perşembe Cuma ve Pazartesi ise yağmur var

2 Mart 2020
Photo of 11 milyon Brezilyalı Dünya’nın düz olduğuna inanıyor

11 milyon Brezilyalı Dünya’nın düz olduğuna inanıyor

2 Mart 2020
Photo of Köpek burnunun yeni bir işlevi ortaya çıktı

Köpek burnunun yeni bir işlevi ortaya çıktı

2 Mart 2020
Photo of Ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

2 Mart 2020
Photo of Emiroğlu: Kalp ve damar cerrahisi yarından itibaren kadın hastalıkları ve doğum kliniği yanındaki serviste hizmet verecek

Emiroğlu: Kalp ve damar cerrahisi yarından itibaren kadın hastalıkları ve doğum kliniği yanındaki serviste hizmet verecek

2 Mart 2020
Photo of Soğuktan kalbinizi koruyacak 6 öneri

Soğuktan kalbinizi koruyacak 6 öneri

1 Mart 2020
Photo of Kulak kiri bilinç kaybına sebep oldu

Kulak kiri bilinç kaybına sebep oldu

29 Şubat 2020
Photo of Akıncı: Üniversiteler özerk ve bağımsız olmalı

Akıncı: Üniversiteler özerk ve bağımsız olmalı

29 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı