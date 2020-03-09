Eylem: Mesleğimizi ayaklar altına almanıza asla izin vermeyeceğiz!

Lefkoşa Türk Lisesinde yaşandığı öne sürülen, polise de intikal eden ve eğitim bakanlığının soruşturmakta olduğu öğrenci istismarı olayı tüm toplumumuzu olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.

Sendikamız ilk ihbar geldiği andan itibaren yasanın da emrettiği şekilde eğitim bakanlığıyla istişare içinde olmuş, gerçeğin ortaya çıkması için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için öğretmenlerin açığa alınmasına onay vermiştir. Disiplin kurulu üyelerimizden olan zanlı öğretmenlerden biri ise disiplin kurulu üyesi olarak bu süreçte çalışmasının etik değerlere aykırı olacağından hareketle sendika tüzüğümüze uygun olacak şekilde disiplin kurulumuz tarafından görevinden alınmıştır.

Sendikamız bakanlığın sürdürdüğü yasal soruşturma sürecini takip etmektedir. Kısacası üzerine düşen tüm görevleri sorumluluklarından kaçmadan yerine getirmiş ve getirmektedir.

Ancak ne yazık ki bir kısım medya ya da kendini gazeteci diye nitelendiren bazı ‘kalemşörler’ yazdıklarından zarar görecek olan hiçbir kişiyi özellikle çocukları düşünmeden, soruşturmanın seyrini etkileyecek, toplumdaki infiali daha da büyütecek şekilde haber yapmakta, aldıkları talimat uyarınca yaşanan bu olayı tüm öğretmene ve örgütlerine mal etmeye, toplum önünde küçük düşürmeye, öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bu asla kabul edilemezdir. Böyle fütursuzca yayın yapan bir kesim medya için medya etik kurulunu göreve davet ederiz. Ayrıca babasına ve annesine yıllardır okul kantinlerinin peşkeş çekildiği, örneğin Atatürk Meslek Lisesi kantininin önceki bakanlık yetkilileri tarafından 9 yıllığına! babasına kiralandığı, ancak bu şahsın hijyen koşullarına uymadığından çocukların zehirlenmesine, keyfi fiyat uygulamasına, çalışma izinsiz personel çalıştırmasına, sözleşme gereklerine uymamasına rağmen ne şimdiki ne de önceki eğitim bakanlıklarının ne hikmetse sözleşmesini iptal edemediği kalemşörlerden birinin neden sendikamıza saldırdığını, neden yazılarıyla Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yaptığını, desteği nerden aldığını çok iyi anlıyoruz. Kendisine ve tüm öğretmen camiasına ve sendikalarına saldıranlara karşı dimdik ayakta duracağımızdan, asla ödün vermeyeceğimizden, kokuşmuş düzene çomak sokmaya, hak ve adalet için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır!

KTOEÖS herhangi bir suçu ya da suç şebekesini bugüne kadar korumamıştır, korumayacaktır. Demokrasinin, adaletin hakların yanında istismarın, baskının karşısında olmuştur, olmaya devam edecektir.

KTOEÖS kişileri peşin yargılamanın ya da kişilerin yargılanmalarının siyasi çıkarlar gözetilerek üstünü örtmeye çalışılmasının karşısında olmuştur, olmaya da devam edecektir.

Kişilerin yargılanma sonucunda suçlu bulunmaları halinde ne cezaları varsa çekmelerinin de savunucusu olmaya devam edecektir.

Kişiye göre, duruma göre esneyenlerin “mal bulmuş mağribi” gibi hem bazı medya, hem de bazı sosyal medyacıların münferit bir olayda öğretmene ve KTOEÖS’e saldırmalarının nedenini toplumumuz çok iyi bilmektedir.

Bilimsel, laik eğitimi savunan sendikamıza başta CENGAVER kesilen sonra da her zaman olduğu gibi aniden dönenlerin ilahiyat üzerinden politika yaparak saldırmalarının nedenini ya da nedenlerini de çok iyi bilmektedir.

Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biridir. Rant uğruna, birilerinin talimatını yerine getirmek için bu mesleği ayaklar altına almanıza izin vermeyeceğiz!

Ortaya çıkan bu olayla eğitim sistemimizde müfredat içeriklerinin güncellenmesi, düzenlenmesi, denetimin özellikle bölüm ve atölye şeflik kadrolarının tamamlanarak iç denetim mekanizmasının sağlanmasının, hizmet içi eğitimlerin, aile eğitimlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eğitim bakanlığı bu konuda üzerine düşen görevi yapmalıdır. Sendikamız her türlü desteği vermeye hazırdır.

Bu olayla ilgili tüm toplumumuzu sağduyulu olmaya davet ediyoruz. İddiaların gerçek olması durumunda bu öğretmenlik mesleği açısından kabul edilebilir olmaz, gerekli ceza verilmelidir ancak unutulmamalıdır ki olay hala soruşturma aşamasındadır.

Çocuk hakları, insan hakları ilkeleri bu süreçte göz önünde bulundurulmalıdır.

Bakanlık yürüttüğü soruşturmayı ivedilikle tamamlayıp sonuçlandırmalı, en köklü liselerimizden biri olan LTL’nin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmelidir.

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu