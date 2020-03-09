Kıbrıs

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı

9 Mart 2020

Lefkoşa’da magandalık yapan zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı. Polis, zanlılar Altu Güvenateş ve Yunus Emre Açan’ın şiddet tehdidi suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında alacak- verecek meselesi yüzünden Selim Erdoğdu’nun işletmesine müteakip defalar giderek, “Ödemezsen senin için çok kötü olacak. Üstlerimizden emir geldi. Hesabını keseriz. Evini kurşunlarız” diyerek, tehdit ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların 5 Mart 2020 tarihinde derdest emriyle tutuklandığını belirtti. Polis, banka dekontlarının sahte olduğu iddiasının araştırıldığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını, zanlı Altu Güvenateş’in KKTC, zanlı Yunus Emre Açan’ın TC vatandaşı olup yasal bağı olmadığını söyleyip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Yunus Emre Açan’ın ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde tutuklu beklemesine emir verdi. Yargıç Temay Sağer, zanlı Altu Güvenateş’in ise ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

 




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