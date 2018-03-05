ExxonMobil, Doğu Akdeniz’de saha araştırması yapacak

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden ABD’li ExxonMobil’e ait 2 geminin, Doğu Akdeniz’de 10. parsele gelerek saha araştırmasına başlayacağı öğrenildi.

Aydınlık’tan Tevfik Kadan’ın aktardığına göre, ABD’li enerji devi ExxonMobil’e ait 2 araştırma gemisinin de bugün Doğu Akdeniz’e geleceği bildirildi. Bölgeye yönlendirilen gemilerin bir süredir İsrail’in Hayfa limanında bulunan Cook Adaları bandıralı Med Surveyor ile Yunanistan’ın güneyindeki Lavriyon civarında faaliyet yürüten Panama bandıralı Ocean Investigator olduğu öğrenildi. Gemiler, sonbaharda başlatılması planlanan sondaj çalışmaları öncesi saha araştırması yapmak üzere bugün 10. parsele gelecekler. ABD’nin mevcut dışişleri bakanı Rex Tillerson, uzun yıllar ExxonMobil’in yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı.

Güney Kıbrıs, tek taraflı olarak Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği alanlarda dünya enerji devlerine sözde petrol ve doğalgaz ruhsatı vermesi, Doğu Akdeniz’de her gün yeni bir kriz yaratıyor. Geçen ay İtalyan ENİ şirketine ait Saipem 12000 adlı gemi, Türkiye’nin MEB kabul ettiği 3. parsele doğru yönelmiş, Türk savaş gemileri ise bölgede askeri faaliyetler icra ederek geminin sondaj yapmasına izin vermemişti. Bir süre Greko Burnu’na çekilen gemi, tatbikatların biteceği süreye kadar beklemiş, Türkiye ise tatbikatın son günü yeni bir Navtex yayınlayarak faaliyetlerini 10 Mart’a kadar uzattığını ilan etmişti. Bölgeye giremeyeceğini anlayan Saipem 12000 ise Fas’a gitmek üzere bölgeden ayrılmıştı.