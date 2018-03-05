Zümrütköy ve Girne’de hırsızlık

Zümrütköy’de bir iş yerinin önünden iki akü çalmaktan tutuklanan kişinin daha önce de Bostancı’da hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre Zümrütköy’de A.T.I. (E-23) dün Lütfi Hancı’ya ait iki aküyü iş yerinin önünden çaldı.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada A.T.I.’nın 15 ve 20 Şubat tarihleri arasında da, Bostancı’da Orçun Tip’e ait işçi evlerinde muhafaza edilen demir merdiveni de çaldığı tespit edildi.

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MARKETTEN İKİ İÇKİ BİR BİSKÜVİ ÇALMAKTAN TUTUKLANDI

Öte yandan dün Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden Y.A.Y. (E-22), iki içki ile bir bisküviyi çalmaktan tutuklandı.

GİRNE’DE YANGIN

Girne’de Namık Kemal Caddesi’ndeki “Ersem İkinci El” isimli iş yerinde açık bırakılan çubuklu elektrik soba yüzünden yangın çıktı.

Soba etrafındaki eşyaların aşırı ısınmadan dolayı tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerindeki muhtelif ikinci el giyim eşyaları, hediyelik ev eşyaları, süs takıları yandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.

