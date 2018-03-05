Bir haftada 83 trafik kazası, 51 yaralı

KKTC’de son bir haftada polis kayıtlarına geçen 83 trafik kazasında 51 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu dönemde yaşanan trafik kazalarının nedenleri arasında birinci sırayı 26 kazayla süratli araç kullanmak, ikinci sırayı 19 kazayla kavşakta durmamak üçüncü sırayı 17 kazayla yakın takip, dördüncü sırayı 13 kazayla dikkatsiz sürüş aldı.

Toplam 672 bin 815 TL’lik hasara neden olan kazalardan 33’ü Lefkoşa’da, 20’si Gazimağusa’da, 24’ü Girne’de, 3’ü Güzelyurt’ta ve 3’ü de İskele’de meydana geldi.

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 136 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 955’i hakkında yasal işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 319’u süratli araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 22’si dikkatsiz sürüş yapmak, 90’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 22’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’i alkollü araç kullanmak, 84’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 22’si muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 9’u “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 13’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 231’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.