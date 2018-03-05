Basın-Sen İle Bilir İletişim Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Bilir İletişim arasında 2018-2019 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda yer alan törende protokole Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ile Bilir İletişim adına Uğur Erilen imza koydu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir bugün imzalanan toplu iş sözleşmesinin özel sektördeki sendikalaşmanın önünü açan adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Kişmir, yazılı basın ve dijital medya alanında Kıbrıs Postası’yla imzalanan toplu iş sözleşmesiyle başlayan sürecin Radyo Mayıs, Mayıs TV ve Söz Kıbrıs internet haber sitesini barındıran Bilir İletişim Ltd.’le devam ettiğini kaydetti.

Sendika olarak amaçlarının örgütlü bulundukları tüm yerlerde toplu iş sözleşmesi imzalamak olduğunu vurgulayan Kişmir, 2 matbaa, 2 gazete ve 2 televizyon ile görüşme aşamasında olduklarını, ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini de ifade etti