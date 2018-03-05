Arabayla baraja düştü, yaşamını yitirdi

Balık avlamak için Lefkoşa’nın güneyinde yer alan “Tamasu” barajına giden 38 yaşındaki Ukraynalı, aracın baraja düşmesi sonucu boğuldu.

Balık avlamak için Lefkoşa’nın güneyinde yer alan “Tamasu” barajına giden Larnaka sakini 38 yaşındaki Ukraynalının, barajın üst kısmındaki 5 metrelik tepeye çift kabin aracını park etmeye çalışırken, aracın baraja düşmesi sonucu boğulduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, 38 yaşındaki Ukraynalının kullandığı aracın, hangi koşullar altında baraja düştüğünün, polis tarafından araştırıldığını yazdı.

Aracın, baraja düşmesi sonucu, polis, itfaiye ve Su Altı Tahrip Timi “EMAK” ın olay yerine gittiğini yazan gazete, yapılan çalışmalar sonucunda, içerisinde sürücüsünün de yer aldığı aracın, EMAK tarafından çıkarıldığını belirtti.

Habere göre, olay yerinde bulunan adli tabip, söz konusu sürücünün, ölü olduğunu tespit ederken, 38 yaşındaki Ukraynalıya yarın otopsi yapılması da bekleniyor.

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Öte yandan Alithia gazetesi bir başka haberinde, Kıbrıslı Rum Gümrük memurlarının, Ukrayna Kiev’den, Larnaka Havalimanı’na gelen iki Ukrayna asıllı kadının bagajında, gümrük makamlarına beyan edilmemiş “Winston” marka 200 adet sigara tespit ettiğini yazdı.

Söz konusu iki kadının, tutuklandığını yazan gazete, söz konusu kişilerin daha sonra 5 bin Euro ödemesinin ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Baf Kaza Mahkemesi’nin, 24 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 21 yaşındaki genç hakkında 3 gün tutukluluk emri verdiğini yazdı.

Habere göre Baf sakini İngiliz kadın, diskodan çıktığı esnada, 21 yaşındaki gencin kendisine tecavüz ettiği yönünde polise şikayette bulunmuştu.

Gazete bir başka haberinde ise, Larnaka sakini 49 yaşındaki bir adamın, kızının Facebook’ta yer alan fotoğrafıyla tehdit edildiği için polise başvurduğunu yazdı.

Habere göre Larnaka sakini kişi, mesleki açıdan anlaşmazlığı bulunan Lefkoşa sakini 69 yaşındaki adamdan şüphelendiğini polise bildirirken, şüpheli olayla ilgisini reddetti.