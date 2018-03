CTP Gençlik Örgütü yeni başkanını seçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, geçtiğimiz gün 16. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirdi ve başkanlığa bir önceki dönemde örgüt sekreterliği görevini yürüten Bertu Dedeler seçildi. Dedeler, görevi 15. Dönem Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan’dan devraldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın konferans salonunda gerçekleştirilen 16. Olağan Kurultaya Genel Başkan ve Başbakan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, MYK üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda genç üye katıldı.

16. dönemde Gençlik Meclisi’nde görev yapacak olan 30 kişi de belirlendi. CTP Gençlik Örgütü’nün olağan kongresine Kıbrıs’ın güneyinden EDON Genel Sekreteri Christos Christofias da katılarak konuşma yaptı.

Gençlik Örgütü’nün 16. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, gençlerin aktif bir şekilde sahada olması gerektiğini belirtti. Bu ülkede yaşayan yurttaşların büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu dile getiren

Erhürman, bu gençlere ulaşarak Parti politikalarını anlatmak gerektiğini vurguladı. Bu konuda Gençlik Örgütü’ne büyük görevler düştüğünü dile getiren Erhürman, “sol politika sadece sokaktadır. Eylemlerin dışında da insanlarla iç içe olmalıyız. Gençlerimizin gelip bu partiyi devralma görevi vardır. Bunun için gençler kendilerini hazırlamalıdır. Hükümet sürecimizde gençlerimizle birlikte çeşitli çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Gençlik Örgütü eski Başkanı Şehan Tomgüsehan, görevi devralan genç yoldaşların toplumu daha demokratik, daha aydın, daha eşitlikçi ve birleşik Kıbrıs’a götürmek için çalışacaklarına olan inancını belirtti. Parti büyüklerinin aşındırdığı yolu gençlerin daha ileriye götüreceğini kaydeden Tomgüsehan, “partimizin ve hükümetin icraatlarını herkese anlatacağız. Kıbrıs Sorunu’nda masaların bozulup yeniden kurulmasından bıktık. Adanın birleşmesi bizim olmazsa olmazımızdır. CTP Gençlik Örgütü üyeleri bu konuda çalışmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.

CTP Gençlik Örgütü başkanlığına seçilen Bertu Dedeler ise Kıbrıslı Türk gençliğinin sesini duyurmak için her dönem olduğu gibi geçtiğimiz dönemde de hem kıtasal hem de kıtalararası organizasyonlara katılarak birçok önemli başarılara imza attıklarını, istedikleri sonuçlara ulaşabilmek için sadece seçim dönemi değil, yaşamın her alanında gençlerle iç içe olacaklarını söyledi. Dedeler, içe dönük politikaların konuşulduğu bu dönemde CTP’li gençler ve Gençlik Örgütü’nün tarihsel misyonu olarak her hareketini ve düşüncesini, “Kıbrıs’ta barış engellenemez” şiarı üzerine kuracaklarını söyledi.

Kıbrıs’ın güneyinden kongreye katılarak konuşma yapan EDON Genel Sekreteri Christos Christofias da CTP Gençlik Örgütü’nün olağan kurultayının Kıbrıs Sorunu’na çözüm bulmak için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği bir döneme denk geldiğini hatırlattı. Sorunun çözümü için birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Christofias, “bir yanda ELAM’cı faşistlere ve diğer yanda Afrika Gazetesi’ne saldıran faşistlere, tel örgülerin iki tarafında milliyetçilere karşı koymamız gereken bir dönemde birbirlerine sözde rakip gibi görünen milliyetçileri beslemeyecek şekilde hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Gençlik Meclisi de belirlendi:

1- Barış Önel

2- Çağkan Kabataş

3- Berkay Çobanoğlu

4- Reyhan Soyseven

5- Direnç Berksel

6- Simge Alıcı

7- Hüseyin B. Özkader

8- Bolkan Bardak

9- Hüseyin Aytaç

10- Melis Yaba

11- Uygar Küçüksu

12- Ramadan Küçüksu

13- İmran Kunduracı

14- Selim Aydın

15- Hüseyin Sencar

16- Erol Adem

17- Hasan Kobat

18- Hasan Oğuzkan

19- Buse Güzelay

20- Çağrı Çelikkanat

21- Veli Ardıç

22- Hasan Cankoy

23- Reşit Çakıcısoy

24- Pembe Ilgar

25- Tufan Vudalı

26- Mustafa Sipahi

27- Asım Kartal

28- Sadi Erdendoğ

29- Orcan Saygılı

30- Halil Uskuri