Alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC’de yarın günün ilk saatlerinde yer yer hafif yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında 23 – 26 ºC, ikinci yarısında ise 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Perşembe ve Cuma günleri Güney ve Batı yönlerden kuvvetli olarak esecek.
Hava sıcaklığı 26 ºC’ye kadar çıkacak
Alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC’de yarın günün ilk saatlerinde yer yer hafif yağmur bekleniyor.