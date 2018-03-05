Hava sıcaklığı 26 ºC’ye kadar çıkacak

Alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC’de yarın günün ilk saatlerinde yer yer hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında 23 – 26 ºC, ikinci yarısında ise 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Perşembe ve Cuma günleri Güney ve Batı yönlerden kuvvetli olarak esecek.