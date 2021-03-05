Evren yeni cezaevinde incelemelerde bulundu

Yeni Merkezi Cezaevi toplamda 765 kişi kapasiteli, çağdaş donanımlara sahip, açık ve kapalı olarak inşa edildi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Yeni Cezaevinin tamamlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları geniş bir heyetle yerinde inceledi. Bakan Kutlu Evren’e inceleme ziyaretinde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Bakanlık Müsteşarı Emre Hacı, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, Yüklenici Firma Mühendisi Cihangir Karabacak ve elektrik, telefon hatlarının çekilmesinde sorumlu kişilerde eşlik etti.

Bakan Kutlu Evren’in ilk görev dönemi içerisinde 20 Ekim 2016 tarihinde dönemin Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ankara temasları esnasında imzalamış olduğu İşbirliği Protokolü ile hayat bulan çağdaş güvenlik sistemleri ile donatılmış “Yeni Merkezi Cezaevi” toplamda 765 kişi kapasiteli, çağdaş donanımlara sahip, açık ve kapalı olarak inşa edilmiş, ayrı ayrı bölümlerde 500 yetişkin, 65 çocuk, 100 kadın ve 100 kişinin de açık cezaevi olarak tutulabileceği bir yapı olarak tasarlanmıştır. Sosyal ve eğitim maksatlı faaliyet alanları, toplantı salonu, spor alanları ve mahkûmların topluma kazandırılmaları yönündeki eğitimlerin daha verimli sürdürüleceği, mahkumların kendilerini mesleki yönden geliştirecekleri atölyelerden oluşmaktadır.

BAKAN KUTLU EVREN, “YENİ CEZAEVİNİ EN KISA SÜREDE TESLİM ALMAYI HEDEFLİYORUZ”DEDİ.

Bakan Kutlu Evren, Yeni Cezaevini geniş bir heyetle detaylı şekilde inceleyerek, eksik gördüğü, hızlıca tamamlanması gereken noktaları yüklenici firma yetkilisine aktararak bir ay içerisinde eksiklerin sonlandırılması yönünde çalışmaların hızlandırlmasını istedi. Bakanlık Müsteşarı, Merkezi Cezaevi Müdürü ve Merkez Kaymakamı’na da notlar aldıran Bakan Kutlu Evren, gerekli çalışmaların bitirilmesi için son talimatları verdi.

YENİ CEZAEVİ TEŞKİLAT YASASI SAVCILIĞA YOLLANDI

İçişleri Bakanı Kutlu Evren ikinci kez göreve geldiği ilk günlerde verdiği talimatlarla çalışmaların hızlandığı Yeni Cezaevide, pandemi koşulları altında belli aksamalar yaşanmış, ancak kısa sürede elektirk ve telefon hatları ile trafo kontrollerinin tamamlanarak, en kısa sürede Yeni Cezaevine geçileceği belirtildi. Bakan Kutlu Evren, inceleme yaptığı alanlarda gözlemlediği eksiklerin giderilmesine yönelik, Yeni Cezaevinde bir de toplantı yaparak, yüklenici firma ve devlet ayağında yaşanan sıkıntıların bir ay içerisinde tamamlanması için düğmeye bastı.

Bakan Kutlu Evren, Yeni Cezaevi Teşkilat Yasasının hazırlanarak görüş için Savcılığa yollandığını, bunun yanı sıra Yeni Cezaevi için ek personel taleplerinin yapıldığını açıkladı. En kısa sürede Yeni Cezaevini teslim alarak buraya taşınılmasını hedeflediklerini ifade eden Bakan Kutlu Evren, toplantı esnasında kendisi de özel notlar alarak, yüklenici firmaya ve teknik sorumlulara sorular sorup, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Bakan Kutlu Evren, toplantı sonunda katkı koyan, çalışmaları yürüten ve emek veren herkese teşekkür etti.