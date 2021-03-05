KTAMS, Hükümetin kararlarını ve uygulamalarını protesto etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, hükümeti siyasi kararlar aldığı ve partizanca uygulamalar hayata geçirdiği gerekçesiyle eleştirdi. KTAMS yetkilileri “İşsizlere ve emekçilere yok, yandaşlara gelince kaynak çok” yazılı pankart da açtı.

KTAMS, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin “siyasi kararlar ve partizanca uygulamalarla devlet bütçesine büyük mali külfet yarattığını” öne sürdü.

BENGİHAN: “HÜKÜMETİN EKONOMİK SIKINTILARDAN GAİLESİ YOK”

Başbakanlık önünde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede pandemi nedeniyle ekonomik daralma yaşandığını, birçok iş yerinin battığını ve birçok özel sektör çalışanının işsiz kaldığını kaydederek, hükümetin ekonomik sıkıntılardan gailesi olmadığını ileri sürdü.

Hükümetin 84 günde 44 müdür ve müsteşar ataması yaptığına değinen Bengihan, ‘saadet zinciri’ benzetmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göreve gelir gelmez 820 bin TL’lik makam arabası alındığını, şimdi de 14 milyon TL’lik saray yapılmasının gündeme geldiğini belirterek bunu eleştiren Bengihan, “Ülkede işsizlik aldı başını gidiyor, Sayın Tatar 14 Milyon TL’lik saray yaptıracakmış” dedi.

Özel üniversitelerin getireceği öğrencilerin karantina ücretlerini hükümetin ödeyeceğini hatırlatan Bengihan, “Emekçiye yok, işsize yok, taşımacıya yok. Üniversite patronlarına, otel patronlarına var. Otel patronları karantina ücretlerinden ihya oldu. Bu hükümet emekçiye mi, işsize mi, taşımacıya mı hizmet eder yoksa üniversite ve otel patronlarına mı?” diye sordu.

EK MESAİ ELEŞTİRİSİ…

Bengihan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başbakan gidecek protokol imzalayacak ve diyecek ki ‘ek mesai ödeneklerini azaltacağım’. En çok ek mesai alan sağlık çalışanlarıdır. 6 aydır ek mesai almadılar ve gece gündüz risk altında çalışıyorlar.

Seçim dönemi 300’e yakın münhalsiz, sınavsız geçici işçi aldılar. Bunların yıllık maliyeti 20 milyon… Sonra da ‘tasarruf’ diyecekler.

Kendilerine gelince kaynak çok, işçiye emekçiye gelince kaynak yok.”

Bengihan, Başbakanlık önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ne de destek belirterek, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanların yanında olduklarını vurguladı.

“EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜ ERİTİLDİ, DAR GELİRLİ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI YOKSULLAŞTIRILDI”

Bengihan’ın konuşmasının ardından KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit, basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, “Ülkemizin içinden geçmekte olduğu sağlık ve ekonomik yönden kriz, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin sorumsuz yaklaşımları nedeni ile dayanılmaz bir hal almıştır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları doğru zamanlama ile hayata geçirilmemiş buna bağlı olarak salgın ve ekonomik krizin ağır faturası toplumun boynuna asılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin pandemi yönetiminde ‘sınıfta kaldığının’ ileri sürüldüğü açıklamada, hükümetin ekonomi politikaları sonucunda sabit gelirli personel ve emeklilerin alım gücünün eritildiği ve dar gelirli özel sektör çalışanlarının yoksullaştırıldığı ifade edildi.

“İSTİHDAMLARLA DEVLET BÜTÇESİNE YILLIK 20 MİLYONLUK EK MALİ MÜKELLEFİYET YARATILDI”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tüm bu yaşananları yok sayarak ülkede ekonomik kriz yokmuşçasına hareket eden UBP-DP-YDP azınlık hükümeti, tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 300’ü aşkın partizan istihdamla devlet bütçesine yıllık 20 milyonluk ek mali mükellefiyet yaratılmasının devamı niteliğindeki uygulamaları hayata geçirmeye devam etmiştir.

Bunları kısaca sıralayacak olursak;

-Yurt dışından gelecek üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerinin devlet tarafından ödenerek 50 milyonluk maliyet yaratılması,

-20 aydır ülkede yaşamayan Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasa ve etik dışı bir şekilde milletvekilliğinin sona erdirilmemesi,

-Servet sahibi sermaye kesimlerinin pandemi sürecinde dahi zenginliğini artıracağı vergi politikalarının devam ettirilmesi,

-Son olarak da geçici bir hükümet olmasına rağmen şu ana kadar yaptıkları onlarca yeni müdür ve müsteşar atamaları ile devlet bütçesine milyonlarca liralık ek mali külfet yaratılması,

Tüm bu sayılan şuursuz ve tutumsuz politik manevralar, derin siyasi ve çıkar ilişkileri uğruna gözü kara bir şekilde halka rağmen uygulanmaya çalışılmaktadır.”

Açıklamada, KTAMS’ın yoksullaştırma politikalarına asla sessiz kalmayacağı vurgulandı.