Dünya
YouTube’dan Trump açıklaması
ABD’de tarihi 6 Ocak Kongre baskını sonrası sosyal medyada engellenen eski Başkan Donald Trump ile ilgili YouTube’dan açıklama geldi. YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, şiddet tehdidinin azaldığı zaman Trump’ın yasağının kaldırılabileceğini söyledi.
CEO Susan Wojcicki, “Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform, Trump’ın yasağını kaldırabilir” dedi.
Trump’a sosyal medya yasakları
ABD’de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump’ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra Youtube hesabı da askıya alınmıştı.
Youtube’ta 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump, 7 gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı.