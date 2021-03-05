YouTube’dan Trump açıklaması

CEO Susan Wojcicki, “Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform, Trump’ın yasağını kaldırabilir” dedi.

Trump’a sosyal medya yasakları

ABD’de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump’ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra Youtube hesabı da askıya alınmıştı.

Youtube’ta 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump, 7 gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı.