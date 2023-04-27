Evren İnançoğlu’nun ilk kitabı “Oyalan Biraz” raflarda yerini aldı.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, Evren İnançoğlu’nun sinema ve edebiyat yazılarını bir araya getiren kitabı Oyalan Biraz, Işık Kitabevi Yayınları’ndan çıktı.

Deneme türünde 14 yazıyı içeren kitap, doğrudan bir filmi ya da bir romanı incelemekten çok, eserleri mesele ettiği olgular ve sorunlar hakkında söz söylemek için bir araç olarak kullanıyor.

Kitaptaki yazılara Esra Plümer Bardak ve Nurtane Karagil’in çizimleri eşlik ediyor.