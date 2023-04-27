10.Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali için başvurular başladı

Dayanışma Evi, 5-7 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılacak olan 10. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali için başvuruların başladığını duyurdu. Son başvuru tarihi 14 Mayıs olan festivalin bu yılki teması ise “Dönüm Noktası”…

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamada, sanatçılar ve sanatçı gruplarının festivale, bu yılki tema olan, “Dönüm Noktası”nın sosyal, küresel ve/veya yerel olarak yorumlanmasını inceleyen özgün ve yenilikçi çalışmalarıyla başvurabileceği kaydedildi. Açıklamada, yerel ve uluslararası tüm performans başvurularının en geç 14 Mayıs tarihine kadar yapılması gerektiği belirtildi.

10’uncu yıl dönümünde festivalin, Kıbrıs sanat sahnesindeki varlığını, barış inşa çabalarına katkısını ve adadaki sanat topluluğu üzerindeki etkisini vurgulayan kritik bir dönüm noktasını temsil ettiği ifade edilen açıklamada, “Dönüm noktaları, başarıyı ifade ederken aynı zamanda ileriye dönük taahhüdün eleştirel bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır” denildi.

Buffer Fringe Festivali’nin, festivallerin ve sanatın çatışma dönüşümündeki rolünü yansıtmanın yanı sıra, barış inşasına yönelik bağlılığıyla diğer festivallere nazaran bu misyona yönelik ek sorumluluk üstlenmeyi vazife edindiği belirtilen açıklamada, sanatçılar, yaratıcı eserleriyle, “Bundan sonra ne olacak?” sorusuna yanıt vermeye davet edildi.

Festivalin, sanatçıları, geleneksel, sanatsal ve kültürel paradigmaları sorgulayan metodolojiler kullanarak, geleceğe dair yenilikçi yaklaşımlar kurgulamaya teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, ayrıca, eserlerinde kapsayıcı yöntemler, teknolojiler ve/veya toplumsal katılımı kullanan sanatçıları sergilemeye öncelik verdiği ifade edildi.

Açıklamada, festivalin, “Dönüm Noktası” teması ile dönüşüme vesile olan nesneleri, yöntemleri ve geleneksel olmayan bakış açılarını sergileyerek, değişimin somutlaştığı durumları ön plana çıkarmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, festival hakkında daha detaylı bilgiye, Dayanışma Evi’nin web sitesinden, +357 22 445 5740 ve +90 548 834 57 40 numaralı telefonlardan ya da [email protected] adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.