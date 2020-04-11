ManşetSpor

‘Evde Spor’da 23. gün

11 Nisan 2020

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis bugün 23’üncü gününde yine sizlerle buluşturuyor

Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ve kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcular  evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak 23 gündür yayınladığımız sporcularımızı bugün yine sizlerle buluşturuyoruz.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Can Galatyalı / Basketbol

 

Özden Öztümen / Çocuk Fitnes

 

Mert Gücer / Basketbol
Ali Caner / Basketbol
Çise Türker / Çocuk Fitnes
Seher Sayıner / Su Balesi

 

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

Haber: Tonguç KOTAK

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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