‘Evde Spor’da 23. gün

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis bugün 23’üncü gününde yine sizlerle buluşturuyor

Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ve kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcular evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak 23 gündür yayınladığımız sporcularımızı bugün yine sizlerle buluşturuyoruz.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

Haber: Tonguç KOTAK