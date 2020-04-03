Ev içi şiddet iki katına çıktı

Güneyde çıkan Cyprus Mail gazetesi ev içi şiddet vakalarının oranının, sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra iki misli arttığını söyledi!!!

Aile içi şiddetti önleme Derneği Spavo, her gün ortalama 10 vakanın rapor edildiğini belirtti. Perşembe günü yayınladıkları rapordan da görülebileceği gibi, 9-30 Mart arasında Güney’deki yardım hattına 2075 telefonun geldiğini. Bunların sadece 921’ne cevap verilebildiğini, diğer 1154 aramanın ise santralın aşırı yoğunluğundan dolayı, cevapsız kaldığını açıkladı.

15 acil sığınma isteği

Arayanı evde zor durumda bırakmamak için cevapsız kalan numaraları geri aranmıyor ve tekrar aramaları bekleniyor. Bu 23 gün içinde arayanların 15 tanesi acil sığınma, 13 tanesi ise psikolojik danışma talebinde bulundu. 230 tanesi ise kendilerine şiddette bulunulduğunu ihbar etti. Spavo, bu rakamların olaylarda iki misli artış yaşandığını açıkça gösterdiğini iddia etti.