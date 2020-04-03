Fevzi BEYAR

Anılarda Gezinti yazımızın bugünkü konukları yine Gönyelililer oluyor.

Gönyeli’nin gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden biri de Erol’du. Erol’u amansız rakibi Yenicami’nin ‘Raşş’ defans oyuncusu Halil’le yansıtıyor. Pek tabii Erol, teknik adamlığı ile de ün salmış bir isim olduğunu da vurgulamalıyız.

Kıbrıs Türk futbolunda gol kralı denince akla ilk gelen isimlerinden bir Necati oluyor. Necati’nin Çetinkaya’ya transferinden sonra Gönyeli ile araları ‘lemoni’ olmakla birlikte tüm spor camiasından saygı görmeye devam etmiştir. Resim Necati’yi ülkemizin en Virtiöz futbolcusu Ahmet Uğur’la yansıtıyor.

Erhan ve Serhan kardeşler: Babalarından sonra ‘evlatlar’ da Gönyeli’ye hizmeti sürdürmüştür. Gönyeli’nin ve ülkemizin en büyük golcülerinden Kaptan Erbay’ın çocukları iki kardeş, Erhan ile Serhan’ın İzmir Kartepe’den bir anı görülüyor fotoğrafta.