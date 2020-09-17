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Euro/TL tarihin en yüksek seviyesinde

17 Eylül 2020
Euro

Euro/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,9263 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.

Dün en düşük 8,8402, en yüksek 8,9058 seviyelerini gören Euro/TL, dünü 8,8727’den tamamladı.

Euro/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,66 üzerinde 8,9263’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,67 artışla 7,5541’den satılıyor.

Döviz Kurları 

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,54757,55077,55787,4825%0,6215:49
EUR – Euro8,91838,92418,93088,8040%0,6415:49
GBP – İngiliz Sterlini9,73309,74429,80249,6766%0,1215:49
CHF – İsviçre Frangı8,29708,31508,30928,1983%0,7515:48
CAD – Kanada Doları5,71305,71715,69905,7332%0,3615:48


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17 Eylül 2020

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