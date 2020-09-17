Euro/TL tarihin en yüksek seviyesinde

Euro/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,9263 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.
Dün en düşük 8,8402, en yüksek 8,9058 seviyelerini gören Euro/TL, dünü 8,8727’den tamamladı.
Euro/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,66 üzerinde 8,9263’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,67 artışla 7,5541’den satılıyor.
Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,5475
|7,5507
|7,5578
|7,4825
|%0,62
|15:49
|EUR – Euro
|8,9183
|8,9241
|8,9308
|8,8040
|%0,64
|15:49
|GBP – İngiliz Sterlini
|9,7330
|9,7442
|9,8024
|9,6766
|%0,12
|15:49
|CHF – İsviçre Frangı
|8,2970
|8,3150
|8,3092
|8,1983
|%0,75
|15:48
|CAD – Kanada Doları
|5,7130
|5,7171
|5,6990
|5,7332
|%0,36
|15:48