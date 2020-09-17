California’dan yükselen dumanlar Kuzey Avrupa’ya ulaştı

ABD’nin California eyaletinde ve ülkenin batı kesimlerinde büyük bir yıkıma yol açan orman yangınlarından yükselen dumanlar, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa’ya ulaştı.

Avrupa Birliği’nin Copernicus Atmosfer Gözlem Servisi CAMS’ın verilerine göre California ve Colorado’da Ağustos ortasında başlayan yangınlar, 2003-2019 yılları arasında tüm ülkede görülen yangınlardan daha şiddetli.

Oregon ve Washington’da da sıcak hava ve şiddetli rüzgarların ardından bu ay başlayan büyük orman yangınları hâlâ kontrol altına alınamadı.

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8 bin kilometre uzakta kalın duman tabakası

CAMS uzmanlarından Mark Parrington, Atlas Okyanusu’nu aşan rüzgarların hafta sonunda Kuzey Avrupa’ya ulaştığını ve önümüzdeki günlerde yeni birdalganın yaşanmasını beklediklerini açıkladı.

Parrington, “Bu yangınlar atmosferi o kadar kirletiyor ki 8 bin kilometre uzaklıkta bile hâlâ kalın duman tabakasını görebiliyoruz. Bu durum yangınların boyutunu ortaya koyuyor” dedi.