FutbolSpor

AB’den Messi için karar

17 Eylül 2020
Lionel Messi

AB mahkemesi Messi’nin kendi spor ekipmanı ve giyim markasını Messi adına tescil ettirebileceğine hükmetti.


Etiketler
17 Eylül 2020

Başa dön tuşu