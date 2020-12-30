Euro 9 TL’nin Sterlin 10 TL’nin altında

Döviz kurları bu güne de düşüşle başladı. Dün 7,3462 ile eylülden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,3959’dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 7,3207’den işlem görüyor.

Euro/TL, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9’un altını test etmesinin ardından şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 8,9598’den satılıyor. Sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 9,9301’den alıcı buluyor.

Dolar endeksi 89,8 ile nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD’de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere’de ticaret anlaşmaları ve ABD’de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.