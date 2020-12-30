Türkiye’ye girişte PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı

Türkiye’ye yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne’deki sınır kapılarında saat 24.00 itibarıyla başladı.

Türkiye’ye yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne’deki sınır kapılarında saat 24.00 itibarıyla başladı.

DHA’nın haberine göre Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan gelen turistler ve Türk vatandaşlarına pasaport kontrolü sırasında 72 saatlik PCR test sonucu sorulurken, test yaptırmayanların ise ise ya geri dönmesi sağlandı ya da kentte belirttikleri adreste karantina altına alınmaya başlandı. Yolcular, bu süre bitiminde yapılacak testleri negatif çıkması durumunda karantina sürelerini tamamlamış olacaklar.