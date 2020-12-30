AB ile Birleşik Krallık arasında ticaret anlaşması imzalandı

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık ile Brexit sonrası ticaret anlaşmasının resmen imzalandığı açıklandı.

Avrupa Birliği tarafından, A Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB – İngiltere ticaret ve işbirliği anlaşmasını imzaladı.

1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak anlaşma, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından imzalanmak üzere Birleşik Krallık’a gönderildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, “Bugün imzaladığımız anlaşma, Avrupa Birliği’nin benzeri görülmemiş bir birlik seviyesi sergilediği aylarca süren yoğun müzakerelerin sonucudur. Temel çıkarları tam olarak koruyan adil ve dengeli bir anlaşmadır. Anlaşma vatandaşlar ve şirketler için istikrar ve öngörülebilirlik oluşturuyor ” ifadelerini kullandı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan oluşan Birleşik Krallık’ta, Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB’den resmen 31 Ocak’ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak’tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda geçen hafta uzlaşı sağlamıştı.