Özersay: HP kurultayında başkanlığa adayım

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, 17 Ocak’ta yapılacak HP kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

HP’den verilen bilgiye göre, “Arkadaşlarım da uygun görürse partimizin başına geçip, kazandığımız deneyimle, daha güçlü ve yenilenmiş bir şekilde ileriye bakacak, inandığımız yolda yürümeye ve halka hizmete devam edeceğiz” diyen Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin Kıbrıs Türk siyasi yaşamında toplum menfaatini düşünen, savunan, sağduyuyu ve aklıselimi temsil eden, dengeyi sağlayan bir konuma yerleşeceğini söyledi.

Özersay, “Şimdiden laik ve demokratik çağdaş bir sistem yaratılmasında ve toplumun da dönüştürülmesinde en önemli misyonu yerine getirmeye başlamıştır, bunu başaracağımıza inanıyorum, bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

“HALK BİZE KENDİNİ TEMSİL GÖREVİ VERDİ, BİZİ VEKİLİ SEÇTİ, ASLA GÖREVDEN KAÇMAYIZ”

Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan Özersay, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Halkın Partisi olarak, soğukkanlı, sakin bir değerlendirme ve özeleştiri yaptıklarını aktardı.

Özersay geçen süreci ve siyaset anlayışını şu sözlerle anlattı:

“Bizim mukavemetçi, mücadeleci bir karakterimiz var; ne ben ne arkadaşlarım kolay kolay pes ederiz. Biz Halkın Partisi olarak bu geçen sürede bazı dersler çıkardık. Bizim Halkın Partisi olarak mücadelemiz ‘Özersay Cumhurbaşkanı olsun mücadelesi’ değildir, hiçbir zaman da böyle olmadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığını kazanmadık diye halka ‘ne haliniz varsa görün’, diyecek değiliz, bu bize yakışmaz. Biz siyasete bu ülkede bize yakışan çağdaş bir yönetime kavuşalım diye girdik, hizmet için girdik. Vatandaş bize beş yıllık bir görev verdi, üç yıldır hükümette bu görevi yerine getirdik, şimdi de yine halk adına bu görevi muhalefette yerine getireceğiz. Bize vatandaş 5 yıl boyunca ‘beni temsil edeceksiniz’ dedi ve bir görev verdi. Bırakmak veya devam etmek diye bir tercih hakkı da vermedi. Bu bir görevdir ve görevden kaçmayız.”

“EKSİKLERİMİZ VEYA YARIM KALAN İŞLERİMİZ OLMUŞ OLABİLİR ANCAK HALKA KARŞI YAPTIĞIMIZ BİR HATAMIZ OLMAMIŞTIR”

Başlangıçta siyasi tecrübesizlikten kaynaklı bazı eksikleri olduğunu ifade eden Kudret Özersay, ancak halka karşı mahcup olacak, utanılacak hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

Özersay, “3 yıllık bir hükümet deneyiminden sonra, artık gelişmelere daha soğukkanlı bir şekilde bakarak ve yaşananlardan dersler çıkararak bakacağız. Geriye değil, sadece ileriye bakacağız” dedi.