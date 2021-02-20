Esra Bilgiç, Orlando Bloom’la Hollywood projesinde rol alacak

Show TV ekranlarının aksiyon dolu yapımı Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’e, Hollywood yolu göründü. Bilgiç, dünyaca ünlü yıldız Orlando Bloom’un rol alacağı yabancı bir projeye dahil oldu.
Aksiyonun hız kesmediği Ramo’da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı dizinin ardından Hollywood projesinden teklif aldı.
TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI
Show TV ekranlarından oyunculuğu ve güzelliği ile fırtınalar estiren Bilgiç, İngiliz oyuncu Orlando Bloom’un yer aldığı bir Hollywood projesinde rol alacak. Dizinin detaylarına ve Esra Bilgiç’in karakterine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, güzel oyuncunun Türkiye sınırları aşması takdir topladı.