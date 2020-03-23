Eskiye dönüş yolunda

Genelde tüm spor müsabakaları, özelde ise futbolun bundan sonraki yol haritası, Başbakan Ersin Tatar’ın yarın açıklayacağı ekonomik tedbirlere göre belli olacak.

DEVLET KATKILARINDA KESİNTİ

Devletin her yıl tüm federasyonlara aktardığı katkılardan spor federasyonları henüz para almadı. Futbol dışında. Futbola Devlet katkısının ilk dilimi olan 3 Milyon TL ödendi kulüpler paralarını aldı. Hükümetin yarın açıklayacağı ekonomik tedbirlerde spora aktarılan Devlet katkılarından ciddi kesinti yapılacağının açıklanması bekleniyor.

YABANCILARIN GELİŞİNE KISITLAMA

Küresel salgından etkilenen adamızda güneydeki vaka sayısındaki ciddi artış ve can kaybı yaşanması, kuzeyde ise ciddi tedbirlerin daha da genişletilmesi tartışılıyor. Hükümetin bu anlamda üçüncü ülkeden gelecek vatandaşların bir süre daha ülkeye girişini yasaklama kararı alabileceği öğrenildi. Bu durumda yabancı oyuncuların gelecek sezonki varlıkları da riske girecek.

Ahmet ÖZSOY

Ülkemizde hayatın durmasına paralel sporcular da belirsizlik içinde. Küresel salgın kovid-19 ada genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkilemenin daha da uzun süre devam etmesi öngörülüyor. Uzmanlar tünelin ucunu göremezken, ekonomik yönden zayıf olan ülkemizde, gerek iş adamları, gerekse spor piyasası ne olacağını ve ne yapacağını bilemiyor. Kesin olarak ifade edilen şey ise ekonomik olarak büyük yara alınacak olması.

Hükümet yarın tedbirleri açıklayacak

Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik sıkıntıya karşı hükümet alınacak tedbirleri yarın açıklayacak. Gözler Başbakan Ersin Tatar’ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda.

Özellikle 22 haftadır devam eden futbolda, lig sezonunun bitmesine 8 haftalık süre kalmıştı. Kupa ve playoff maçları ile futbolun yaklaşık 10 hafta daha sürmesi planlanıyordu ancak bu süreç artık yeniden takvimlendirilecek.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı 27 Mart’a kadar spor faaliyetlerinin durması kararına dün alınan antrenman yapma yasağının da eklenmesi ile, tüm spor müsabakaları ve futbolun en iyi ihtimal ile Mayıs’tan önce başlayabilmesi tahmin edilmiyor.

Tedbirler arasında Devlet katkıları da olabilir

Hükümetin alacağı tedbirler arasında spor federasyonlarına ayrılan Devlet katkılarından da kesinti olduğu öğrenildi. Futbol dahil tüm federasyonlara Devlet tarafından 2020 yılında yapılması planlanan Devlet katkısı yaklaşık 17 Milyon TL idi. Hava Sporlarının 2.4 Milyon TL’lik katkısı personel maaşlarına harcanırken 8.5 Milyon TL olan futbolun yıllık katkısının ilk dilimi olan 3 Milyon TL ödenmişti. Diğer spor federasyonlarının 6.3 Milyon TL’lik 2020 Devlet katkısı ise henüz verilmemişti.

Hükümetin bu katkılardan da koronavirüs salgını nedeniyle kesinti yapacağı tahmin ediliyor.

Yabancıların gelişi uzayabilir

Adanın kuzeyi ve güneyini sarsan koronavirüs salgını nedeniyle güneyde can kaybı da yaşandı. Adaya uçuşların durmasına neden olan salgına karşı çeşitli tedbirler alınırken hükümetin bu tedbirleri genişletmesi bekleniyor. Salgın temizlendikten sonra da ülkemize üçüncü ülkeden gelecek vatandaşların girişlerinin bir süre daha ertelenme kararı alınacağı gelen haberler arasında. Salgının yayılmasını önleme amacıyla öyle bir tedbir alınması halinde ise spor müsabakalarındaki yabancı oyuncuların ülkemizdeki varlıkları riske girecek.

Bu tedbirlerin alınması sonrasında KKTC’de spor müsabakaları geçmişte olduğu gibi yabancısız olarak devam edebilir ve ekonomik tedbirler çerçevesinde eskiye dönüş olabilir.