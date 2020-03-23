Spor

Antrenman yapmak da yasaklandı

23 Mart 2020

Hükümet dün gece yarısından başlayarak kısmi sokağa çıkma yasağı koydu. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada, markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edilebileceğini ancak antrenman dahil, gezme, tozma ve dahasının yasak olacağını, polisin bu yasağa uymayanlar hakkında tutuklama yapıp karakola götürebileceğini belirtti. İşte açıklama şöyle:

“Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek.

Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.”




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