Spor

“Evde kal” spor yap

23 Mart 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan sporcular antrenmanlarına evde devam ederken gazetemiz bugün de yine farklı branşlarda mücadele veren sporculara sayfa ayırdı.

 HAVADİS ÖNCÜ OLDU

KKTC’de bulunan sporcularımız, hükümetin “Evde kal” uyarısı sonrasında takım antrenmanlarını yapamıyorlar. Gazetemizin 3 gündür evde çalışma yapan sporculara sayfa ayırarak öncülük ettiği “Evde kal, spor yap” sloganı doğrultusunda, bugün de sporcularımızı yayınlamaya devam ediyoruz.

 Tonguç KOTAK

Küresel salgın Koronavirüs nedeniyle duran spor karşılaşmalarına rağmen farklı branşlarda mücadele veren sporcular performanslarını koruma adına çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde spor faaliyetlerinin durduğu ülkemizde de evde idman yapan sporcular halkımıza da “evde kal” mesajı veriyorlar.

Havadis Spor da bu çalışmalar karşısında sporcularımızdan gelen fotoğrafları yayınlamaya devam ediyor.

Bize fotoğraflarınızı atın

 

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sayfalarına aktardı.

Uzmanlar ‘insan sağlığının önemine’ vurgu yaparken ülke sporcuları da bu uyarıları dikkate alarak çalışmalarını dikkatli şekilde sürdürüyor.

Gazetemizin bugünkü sayfasında Merve Çelebi (LAÜ), İlayda Derman (GAÜ), Huriye Cambazoğlu Özkan (Gönyeli), Doğukan Demirman (Çetinkaya – LAÜ), Sima Kanan (Vakıflar), Güney Benli (LAÜ), Alpay  Şerbetcioğlu (Koopspor)ve Sleen Yeşilırmak (KGM) “evde kal, spor yap” sloganı ile konuğumuz oldular ve bize fotoğraf göndererek sayfamıza katkı koydular.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını koymaya hazır olduğumuzu ve arzu edenlerin [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Anılarda gezinti

Anılarda gezinti

19 Mart 2020
Photo of Yakın Doğu evde çalışıyor

Yakın Doğu evde çalışıyor

19 Mart 2020
Photo of Hamitköy sahada bireysel çalışıyor

Hamitköy sahada bireysel çalışıyor

19 Mart 2020
Photo of “Psikolojik düşüş tehlikeli”

“Psikolojik düşüş tehlikeli”

19 Mart 2020
Photo of Koop’ta durmak yok

Koop’ta durmak yok

18 Mart 2020
Photo of “Eşi görüşmemiş bir durum”

“Eşi görüşmemiş bir durum”

18 Mart 2020
Photo of Japonya olimpiyatta ısrarcı

Japonya olimpiyatta ısrarcı

18 Mart 2020
Photo of Göztepe hasrete son verdi: 2-0

Göztepe hasrete son verdi: 2-0

18 Mart 2020
Photo of Kevin Durant’in Koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kevin Durant’in Koronavirüs testi pozitif çıktı!

18 Mart 2020
Photo of Türkiye’de liglere erteleme yok

Türkiye’de liglere erteleme yok

17 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı