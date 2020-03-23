Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan sporcular antrenmanlarına evde devam ederken gazetemiz bugün de yine farklı branşlarda mücadele veren sporculara sayfa ayırdı.

HAVADİS ÖNCÜ OLDU

KKTC’de bulunan sporcularımız, hükümetin “Evde kal” uyarısı sonrasında takım antrenmanlarını yapamıyorlar. Gazetemizin 3 gündür evde çalışma yapan sporculara sayfa ayırarak öncülük ettiği “Evde kal, spor yap” sloganı doğrultusunda, bugün de sporcularımızı yayınlamaya devam ediyoruz.

Tonguç KOTAK

Küresel salgın Koronavirüs nedeniyle duran spor karşılaşmalarına rağmen farklı branşlarda mücadele veren sporcular performanslarını koruma adına çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde spor faaliyetlerinin durduğu ülkemizde de evde idman yapan sporcular halkımıza da “evde kal” mesajı veriyorlar.

Havadis Spor da bu çalışmalar karşısında sporcularımızdan gelen fotoğrafları yayınlamaya devam ediyor.

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sayfalarına aktardı.

Uzmanlar ‘insan sağlığının önemine’ vurgu yaparken ülke sporcuları da bu uyarıları dikkate alarak çalışmalarını dikkatli şekilde sürdürüyor.

Gazetemizin bugünkü sayfasında Merve Çelebi (LAÜ), İlayda Derman (GAÜ), Huriye Cambazoğlu Özkan (Gönyeli), Doğukan Demirman (Çetinkaya – LAÜ), Sima Kanan (Vakıflar), Güney Benli (LAÜ), Alpay Şerbetcioğlu (Koopspor)ve Sleen Yeşilırmak (KGM) “evde kal, spor yap” sloganı ile konuğumuz oldular ve bize fotoğraf göndererek sayfamıza katkı koydular.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını koymaya hazır olduğumuzu ve arzu edenlerin [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.