Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak’ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve çiftin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, bugünkü yazısında, “Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta Koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak’ın eşi Şükran Hanım’ın da Koronavirüs’e yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor” ifadelerini kullandı.

Üstündağ, “Bu arada 15 Mart’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak’ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildiği, hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında. Temennim, Albayrak çiftinin de bir an önce iyileşip taburcu olması…” düşüncesini dile getirdi.