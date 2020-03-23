Talasemi hastalarına destek için kan bağışı kampanyası başlatıldı

Thalassaemia Derneği yaptığı yazılı açıklamada Ülkemizde görülen COVID – 19 vakalarının ardından Talasemili kişilerin yaşamsal tedavisi olan kan ihtiyacının sağlanması bulunduğumuz durum nedeniyle daha da zorlaştığını, bu nedenle Kan Bağış Kampanyası başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle;

Ülkemizde görülen COVID – 19 vakalarının ardından tüm vatandaşlarımız bir panik ve korku içerisindedir, ancak unutmayalım ki diğer sağlık problemleri, acil ihtiyaçlar ve özellikle Talasemili kişilerin yaşamsal tedavisi olan kan ihtiyacının sağlanması bulunduğumuz durum nedeniyle daha da zorlaşmıştır.

Kan bankasında hizmetler ayni şekilde sürmekte, kan bankasının olduğu konum hastaneden ayrı olmasına ragmen bağışçılarımız oraya gidip kan vermekten çekinmektedirler. Oysa düzenli kan ihtiyacını karşılayabilmek için Kan Bankamızda yeterli stokların bulunması gerekmektedir.

Bu amaçla Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Thalassaemia Derneği ortak kan bağış kampanyası düzenleme kararı almıştır.

Düzenlediğimiz kampanyada, tüm sivil toplum kuruluşlarını, sağlıkta örgütlü tüm sağlık emekçilerini ve halkımızı kampanya destekçisi ve katılımcısı olarak görmeyi amaçlamaktayız.

Kan Bağış Kampanyamız 24 Mart Salı günü saat 9.00 da başlayıp bir hafta devam edecektir.

Kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle kan verecek olan vatandaşlarımıza izin belgesi düzenlenecektir.

Emeğimiz ve kanımızla hastalarımızın yanındayız ve hepimiz Burhan Nalbantoğlu kan bankasındayız.

TIP-İŞ Başkanı Thalassaemia Derneği Başkanı

Dr.Ahmet Varış Ahmet Varoğlu