FutbolSpor

Erzurumspor – Galatasaray maç sonucu: 1-1

3 Mart 2019
Erzurumspor - Galatasaray

Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı son altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray 24. hafta maçında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaştı.

Sarı Kırmızılı ekip zorlu deplasmanda özellikle 2. yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1-1’lik eştilikle ayrıldı ve Başakşehir’in kazandığı haftada zirve yarışında yara aldı.

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray deplasmanda düşme potasından yukarıya çıkmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Pozisyonu bol mücadelede kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, Başakşehir’in kazandığı haftada puan kaybı yaşayarak zirve yarışında yara aldı. Sarı Kırmızılı ekip puanını 46 yaptı. Düşme potasında zorlu bir yarış veren Erzurumspor ise 1-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Dadaşlar da puanını 22 yaptı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Roger Federer

Roger Federer kariyerinin 100. kupasını kazandı

3 Mart 2019

Beşiktaş 1 puanı son dakikada aldı: 2-2

3 Mart 2019

Nefes kesen maçta Fenerbahçe sevindi

3 Mart 2019

Topaloğlu anıldı

3 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı