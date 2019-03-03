Erzurumspor – Galatasaray maç sonucu: 1-1

Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı son altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray 24. hafta maçında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaştı.

Sarı Kırmızılı ekip zorlu deplasmanda özellikle 2. yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 1-1’lik eştilikle ayrıldı ve Başakşehir’in kazandığı haftada zirve yarışında yara aldı.

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray deplasmanda düşme potasından yukarıya çıkmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Pozisyonu bol mücadelede kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, Başakşehir’in kazandığı haftada puan kaybı yaşayarak zirve yarışında yara aldı. Sarı Kırmızılı ekip puanını 46 yaptı. Düşme potasında zorlu bir yarış veren Erzurumspor ise 1-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Dadaşlar da puanını 22 yaptı.