Yaşam

Bilim insanları, keseli sıçanı kapan dev örümceği görüntüledi

3 Mart 2019
Tarantula, keseli sıçan, National Geographic

National Geographic, keseli bir sıçanı avlayan dev örümceğin Peru ormanlarında çekilen videosunu yayınladı.

Görüntülerde, yaklaşık 30 cm büyüklüğündeki örümceğin, keseli sıçanı kafasından nasıl kavrayıp sürüklediği görülüyor. Direnmeye çalışan sıçan, daha fazla dayanamayıp teslim oluyor.

Olaya tanıklık eden Michigan Üniversitesi biyologlarına göre, örümceklerin omurgalılara saldırıları nadir görülen bir olay değil. Eklembacaklıların çoğunlukla böceklerle beslenmesine rağmen yılan, kuş ve fareleri de avladıkları oluyor.

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