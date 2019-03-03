IMF Başkanı: Küresel ekonomi beklenenden hızlı yavaşlıyor

IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin henüz resesyon durumunda olmadığını ancak beklenenden hızlı yavaşlamanın riskleri artırdığını söyledi.

IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşladığı uyarısını bir kez daha hatırlatarak, “Henüz resesyon durumunda değiliz, ancak aşağı yönlü riskler kesin bir biçimde arttı” dedi. Lagarde Portekiz’de yaptığı konuşmada ticaret gerilimlerinin, küresel borç yükünün ve Çin’deki yavaş büyümenin başlıca riskler olduğunu söyledi.

Lagarde Şubat ayı başında Dubai’de düzenlenen bir zirvede yaptığı değerlendirmede küresel ekonomide artan risklere karşı hükümetleri olası bir fırtınaya karşı hazırlıklı olmaya çağırmıştı.

İngiltere’nin AB’den ayrılık süreci olan Brexit’e de değinen Lagarde, anlaşmasız bir ayrılığın “belirli sonuçları” olacağını ve bunun İngiltere ekonomisi için şimdiye kadarki en büyük kısa vadeli risk olduğunun altını çizdi. Lagarde, ayrılık sonrası İngiltere’nin AB ile olan ilişkisinde araya ne kadar çok engel girerse bunun bedelinin o kadar yüksek olacağını söyledi. Lagarde ayrıca, diğer AB ülkelerinin de Brexit’ten belirli ölçüde olumsuz etkileneceğini kaydetti.

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