Eryılmaz: Para var proje yok

Sporcular Yazı Dizisi’nde 54’üncü sıradayız ve bugünkü konuğumuz basketbolcu Andım Eryılmaz oluyor

“13 YILDIR BİŞEY GÖRMEDİM”: Deneyimli basketbolcu Andım Eryılmaz, “13 yıldır basketbol oynuyorum, sporun içerisindeyim, geçen sürede ne proje olarak, ne de katkı olarak elle tutulur bir şey yapıldığını görmedim. Gelen bakan ve ekibi ortalama bir yıl görev yapıyor. Ardından bakan yine değişiyor. Kimsenin proje üretecek zamanı olmuyor. Aslında para var ama proje yok” yorumu yaptı

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 54’üncü konuğu basketbolcu Andım Eryılmaz oldu. Deneyimli basketbolcu yazı dizimizdekli sorulara şu yanıtları verdi:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Pandemi süreci tüm dünyayı olumsuz etkilediği gibi bizi de ayni şekilde etkilemiştir. Böyle dönemlerde ne olacağını bilmek, bazı şeyleri ön görmek ne yazık ki çok zordur. Tüm olumsuzluklara rağmen alınan bazı kararlarla ‘spor’ ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Basketbol adına konuşursam hem devletin hem de ilgili federasyonun aldığı kararlarla bu zorlu dönemde güzel işlere imza atılmıştır. Fakat sonrasında ülke şartlarının getirdiği zorluklar, ne yazık ki sporu, yine durma noktasına getirmiştir.

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 dönemini yaşadığımız 2020 yılındaki çalışmasını veya çalışma yapmamışsa yapmamasını nasıl buluyorsun?

Bu döneminde iki farklı ekip basketbolu yönetti. Açıkçası hem Ahmet Sütçü federasyonunun, hem de Orhun Mevlit federasyonunun aldıkları kararlar basketbol için doğru kararlardı. Birinci pandemi sürecinde ülke kaos içerisindeydi ve ilk defa başımıza böyle bir kapanma olayı gelmişti. Uzunca bir süre antrenman yapamamıştık ve ligin devam etmemesi sanırım en doğru karardı. Ardından yeni federasyonun da çabalarıyla basketbola geri döndük ve güzel bir hazırlık organizasyonu geçirdik. Sonuç olarak iki yönetiminin de bu dönemde aldıkları kararlar basketbol adına doğruydu.

3-Federasyonun antrenman, maç veya lig organizasyonu hakkında sana göre yapması gereken düzenlemeler var mı? Varsa nelerdir?

Sanırım üzerinde durulması gereken en önemli konu budur. Önümüze bakıp bir an önce eski sistemimize dönmek için çalışmalar yapılmalıdır. 2020 Aralık sonunda ‘Final Four’u tamamladık. O zamandan beridir, yaklaşık 3 aydır, mevcut şartlardan dolayı takım halinde verimli antrenman yapamıyoruz. Bir an önce tüm takımlar antrenmanlara başlamalıdır. Federasyon, Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesiyle bu konuyu detaylandırıp çözüm yolları bulmalıdır. Aksi halde ligin oynanması yine zora girer.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Bizim için en büyük motivasyon kaliteli maç sayısı, yurt dışı teması ve seyircidir. A takım seviyesi her branşın vitrinidir. Burada yapılacak güzel işler, alt yapıdaki oyuncuları da motive edecektir. Lig kaliteli olduğu zaman, kaliteli maç sayısı artar. Bu sayı yükseldikçe sahaya gelen seyirci sayısı da yükselir.

Böylece tıpkı ‘Final Four’daki gibi güzel organizasyonlar gerçekleştirebiliriz ve motivasyonumuz en üst seviyede olur. Uzun bir süredir A Takım seviyesinde yurt dışı teması yapmıyoruz. Bu temasların tekrardan başlaması, farklı takımlarla maç yapmak, özellikle de ülkemizi yurt dışında temsil etmek, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı olacaktır.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Bu konuda söylenecek çok şey var ama konu siyasete dayandığı için oralara çok fazla girmek istemiyorum. Fakat bir şeyler de söylemeden geçemeyeceğim.13 yıldır A Takım seviyesinde basketbol oynuyorum, sporun içerisindeyim, fakat bu geçen sürede ne proje olarak, ne de katkı olarak elle tutulur bir şey yapıldığını görmedim. Ne yazık ki sistem de buna izin vermiyor. Gelen bakan ve ekibi ortalama bir yıl görev yapıyor. Ardından bakan yine değişiyor. Kimsenin proje üretecek zamanı olmuyor. Halbuki “spor dairesi” ülkenin en zengin dairelerindendir. Gelir kaynaklarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Fakat proje olmadığı için hiç bir yatırım yapılamıyor ve sene sonu “spor dairesi” bu parayı kaybediyor. Aslında para var ama proje yok. Basketbol sahaları, antrenman salonları, altyapı tesisleri en büyük eksikliklerimizdir. Ben inanıyorum ki güzel projeler üretilip, bu projeler hayata geçirilirse, o zaman bakanlığın ve dairenin spora katkısı çok büyük olacaktır.

6-Devletin spor federasyonlarına veya başarılı sporculara yönelik yaklaşımı sence nasıldır? Nasıl olmalıdır?

Biraz önceki soruda da bahsettiğim gibi, Devletin spora ve sporcuya bakış açısını değiştirmesi ve geliştirmesi lazım. Federasyonlara desteği yetersiz, sporculara ise yok denecek kadar azdır. Bugün dünyadaki en popüler organizasyon spordur. Spora ve sporcuya yapılacak olan yatırım bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir.