KKTC’de bugün restoran ve kafelerin dış mekanları açılıyor.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin hafifletilmesiyle birlikte bugün restoran ve kafelerin dış mekanları açılıyor.

Sadece paket servis hizmeti veren restoranların yanı sıra, meyhaneler, pastaneler ve kafeler sabah saat 10.00 akşam saat 20.00 arasında dış mekan oturma alanlarında müşteri kabul edecek.

Bakanlar Kurulu kararlarına göre dış mekanlarda kurulacak masalar arasında 2 metre ve aynı masada sandalyeler arasında da 60 santimetre mesafe olması gerekiyor.

Bu koşullarla ilgili işletmecilere taahhütname imzalatılacak ve koşulları yerine getirmediği tespit edilen işletmeler kapatılacak.