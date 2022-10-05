Ertuğruloğlu: Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta BM kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı tarihi bir adım oldu. Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir çağrı oldu, gurur duyduk” dedi.

New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonların’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştüklerini anlatan Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, KKTC’nin tanınması için yeni adımlar da atacaklarını kaydetti.

BM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu, “En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet