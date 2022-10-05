Kemaler: Limasol Sigorta sektörde liderlik yaptı

2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olan Hüseyin Kemaler Limasol Sigorta’nın sektörde liderlik yaptığını belirtti

2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olan Hüseyin Kemaler Limasol Sigorta’nın sektörde önemli başarılara imza attığını belirtti ve 2021 yılında sigorta şirketleri içinde en çok vergi veren ve en karlı şirket olduğunu belritti.

Kemaler Limasol Sigorta müşterileri, acenteleri ve hissedarflarına yönelik yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kuruluşundan bu güne kadar hep sektör liderliği yapmış, hep ilkleri başarmış bir firmanın, uzun yıllar, kurucularından devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıdık.

Limasol Sigorta’nın 2021 yılında Kıbrıs’ın sigorta şirketleri arasında en karlı, en çok vergi veren ve ülke genelinde 59. sırada bir şirket olmasının gururunu yaşıyoruz. Bunu sizlere söz verdik ve hep birlikte başardık. Bu başarıya katkı koyan herkesi kutlarım.

En kısa zamanda tekrar yeni hedeflere ve daha büyük başarılara ulaşacağımız günlerimiz olacaktır.