Ersin Tatar ve Sibel Tatar, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar; doktorlar, hemşireler ve diğer çalışanların yaşlıların ihtiyaçlarını karşılama ve bakımlarını sağlama konusunda ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti.

Yürürlükteki Covid-19 salgını tedbirlerine uygun şekilde yaşlıları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar’a, Lapta Huzurevi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Kalkanlı Yaşam Evi’nde ise Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu eşlik etti.