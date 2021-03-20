Özçınar: Hepimizin çabası down sendromlu bireylerin dışlanmadığı bir yaşam sürebilmeleri

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı Mahmut Özçınar, down sendromunun hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu hatırlattı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Özçınar, “Her birey ne yazık ki dünyaya eşit şartlarla gelmiyor ancak eşit şartlarla yaşama hakkına sahiptir. Hepimizin çabası da down sendromlu bireylerin dışlanmadığı bir yaşam sürebilmeleri ve duyarlılığın artırılması yönünde olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Özçınar, mesajında “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle yürekleri karşılıksız sevgi dolu bu kardeşlerimize sevgilerimi sunarım.” ifadelerine de yer verdi.