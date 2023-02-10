Eroğlu, Şubat ayı maaşını depremin yaralarının sarılmasında kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Şubat ayı emekli maaşını Türkiye’de meydana gelen depremin yaralarının sarılmasında kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

Eroğlu açıklamasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı da diledi.

Türkiye’nin on ilinde meydana gelen deprem sonrasında ortaya çıkan tablonun ağırlaşmasını üzülerek izlediğini kaydeden Eroğlu, “Ölen kardeşlerimizin sayısının 20 bini aşacağının belli olması, Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinde bulunan evlatlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimizle, diğer bazı yerlerdeki vatandaşlarımızdan gelen olumsuz haberler bizleri yasa boğmuştur” ifadelerini kullandı.

“Gün, hakikaten birlik beraberlik ve dayanışma günüdür” diyen Eroğlu, bu amaçla Şubat ayı emekli maaşını Türkiye’de meydana gelen depremin yaralarının sarılmasında kullanılmak üzere bağışlayacağını duyurdu.

Eroğlu açıklamasında, “İnanıyorum ki millet olarak el ele vermek suretiyle ortaya çıkan sıkıntıları süratle aşmamız mümkün olacaktır. Allah insanlığı, milletimizi felaketlerden korusun” ifadelerine yer verdi.