Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına kaçarken yakalandı

Hatay’da 2013 yılında tamamlanan ve son depremde yıkılan “Cennetten bir kare” adıyla tanıtımı yapılan binaları satan firmanın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun’un yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Hatay’da depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay’da depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı’na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Karadağ’a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.