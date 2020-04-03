Kıbrıs

Erhürman:Hastalanmak utanılacak bir şey değildir

3 Nisan 2020
Tufan Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sağlık çalışanları ve hükumet yetkililerinden test sonuçları pozitif çıkan bazı hastaların bulundukları temasları gizleme eğilimi içerisinde oldukları bilgisi geldiğini belirterek “Hastalanmak asla utanılacak bir şey değildir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklada;

“Sağlık çalışanlarımızdan ve hükumet yetkililerinden test sonuçları pozitif çıkan bazı hastalarımızın bulundukları temasları gizleme eğilimi içerisinde oldukları bilgisi geliyor. Lütfen (gerekirse kamu spotları hazırlayarak) hep birlikte tüm yurttaşlarımıza bir kez daha anlatalım: Hastalanmak asla utanılacak bir şey değil. Hastalandığımızı öğrendikten sonra temas kurduğumuz kişileri yetkili makamlara bildirmek ise bırakın utanılacak, çekinilecek bir şey olmayı, temas kurduğumuz insanlara ve bu topluma yapılacak en büyük iyiliktir.” dedi.



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