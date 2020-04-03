Dünya

Peru’da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

3 Nisan 2020

Güney Amerika ülkesi Peru’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önüne geçilmesi amacıyla, kadınlar ve erkeklerin temel ihtiyaçları için farklı günlerde dışarı çıkması kararı alındı.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, düzenlediği basın toplantısında, sokaktaki insan sayısının düşürülmesini hedeflediklerini, bunun için erkeklerin pazartesi, çarşamba, cuma günleri, kadınların ise salı perşembe ve cumartesi günleri sokağa çıkabilmelerini sağlayacak düzenleme getirdiklerini açıkladı.

Pazar günü sokağa çıkmanın herkes için kısıtlandığını söyleyen Vizcarra, 12 Nisan’a kadar sürecek uygulama kapsamında halkın yalnızca banka, eczane ve gıda temini gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabileceğini belirtti.

Vizcarra, alınan kararın kamu hizmetleri ve temel ihtiyaçların giderilmesi için çalışan kimseleri etkilemediğini, bu kişilerin çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiği Peru’da, virüsün bulaştığı kişi sayısı 1414 olarak kaydedildi.

Nüfusu 33 milyona yaklaşan Peru’da, 16 Mart’ta ilan edilen acil durum ve karantinanın 12 Nisan’a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.



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